Более сорока детей отравились неизвестным веществом в Ошской области Кыргызстана, 18 из них были госпитализированы.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«В Кара-Суйском районе Ошской области за медицинской помощью обратились 43 ребенка», — заявила представитель центрального аппарата министерства.

По ее данным, пострадавшим поставлен предварительный диагноз — отравление. Врачами было принято решение госпитализировать 18 пострадавших.

Чем именно было вызвано отравление, в настоящее время устанавливается специалистами. Проводятся соответствующие анализы.