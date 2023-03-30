Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир и регион, в котором находится Турция, превращаются в поле международной борьбы, которая становится все более жесткой.

«Мы переживаем времена, характеризующиеся кризисами и войнами. Мы в этой не простой среде смогли построить сильную, независимую Турцию, и нам нужно сохранить это достояние. Мы боролись и будем продолжать делать все, чтобы война не пришла в наши земли. Мы не будем дадим втянуть нашу страну в войну. Мы сохраним крепкий институт семьи и будем более деликатно относиться к иммиграции. Мы не дадим в обиду беженцев, особенно наших братьев из Сирии», — сказал Эрдоган.

Президент отметил, что если бы не усилия Турции последних двух лет, некоторые силы на западе втянули бы Турцию в военную кампанию против России.

«Мы не позволим сделать этого. Наша цель — добиться справедливого и прочного мира между Украиной и Россией. Я надеюсь, что эта война будет завершена при нашем решительном посредничестве».