Пожар, вспыхнувший сегодня утром в Гирканском национальном парке, вблизи села Чукаш на территории Астаринского района, потушен, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

«В результате пожара сгорела сухая трава. По факту пожара проводится совместное расследование с МЧС», — говорится в сообщении.

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09:13 Сегодня утром в Гирканском национальном парке недалеко от села Чюкеш Астаринского района возник пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

К месту ЧП привлечены сотрудники национального парка, других местных учреждений Минэкологии, Регионального центра Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.