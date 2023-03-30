29 марта 2023 года состоялась церемония открытия посольства Азербайджана в Израиле с участием министра иностранных дел Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.

Как сообщает Министерство иностранных дел, на мероприятии также присутствовали министр разведки Израиля Гила Гамлиэль, руководитель азербайджано-израильской рабочей группы по межпарламентским связям Анатолий Рафаилов, председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, многочисленные депутаты, председатель Комитета Кнессета по безопасности и внешней политике Юлий Эдельштейн, представители Кнессета Израиля. руководитель израильско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Владимир Беляк, члены Кнессета, председатель партии Исраэль Бейтену Авигдор Либерман, члены еврейской общины Азербайджана, общественно-политические деятели Израиля, бывший спикер Кнессета Далия Ицик, заместитель мэра Иерусалима и др. официальные лица.

Выступая на церемонии открытия, министр Джейхун Байрамов отметил, что открытие посольства углубит существующие стратегические отношения между Азербайджаном и Израилем, а также подчеркнул важную роль азербайджанской общины в Израиле в межгосударственных связях.

Говоря о важности, которую Азербайджан придает отношениям с Израилем, министр отметил, что эти отношения основаны на совместном сосуществовании народов в мире и спокойствии. В двусторонних отношениях была отмечена важность политического диалога на высоком уровне между странами, а также работы Совместной межправительственной комиссии.

Выступая на мероприятии, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подчеркнул перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, экономики, энергетики, туризма, образования и др. Он отметил, что открытие посольства является очень важным историческим событием в отношениях двух стран.

Затем с участием министров состоялась церемония открытия мемориальной доски с названием посольства Азербайджана в Израиле.

На мероприятии также была представлена выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

Мероприятие продолжилось концертной программой в исполнении видных представителей классической и народной музыки Азербайджана.