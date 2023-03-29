«Иран похож на раковую опухоль».

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, комментируя восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

«Иран угрожает своим соседям. Это могут быть даже ближайшие соседи, а также Саудовская Аравия. Мы помним нападение на Саудовскую Аравию. Иран похож на раковую опухоль. В дела какой страны ни вмешивался бы Иран, он разрушает ее. Посмотрите, что происходит в Ливане. Это делается через «Хезболлу». Посмотрите, как Иран опустошил Сирию, что он совершил в Йемене, Ираке. Иран — страна номер один в мире, финансирующая терроризм», — отметил Эли Коэн.

Залог стабильности в мире и регионе в том, чтобы не допустить обладание Ираном ядерным оружием, добавил он.

«Мы ждем, что к нам присоединится больше стран для достижения этой цели», — сказал министр.