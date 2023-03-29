Израиль поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Израиля Эли Коэна.

«Сегодня важный день в наших отношениях. Я бы сказал, что это исторический день. У нас есть важные стратегические связи с Азербайджаном. Я лично приеду в Баку в апреле, буду председательствовать на заседании межправительственной комиссии. Я думаю, что у нас есть большой потенциал для дальнейшего укрепления наших отношений», — сказал глава МИД.

Министр от имени правительства и народа Израиля поблагодарил за отношение к еврейской общине, веками проживающей в Азербайджане.

«Сегодня мы стали свидетелями того, как члены еврейской общины, родившиеся в Азербайджане, с гордостью носят на груди флаги двух стран. Как две страны, мы разделяем общие точки зрения, но в то же время сталкиваемся с иранской угрозой. Иран является фактором, создающим нестабильность в регионе и на глобальном уровне. Эта страна финансирует террор. Израиль остается приверженным сдерживанию Ирана от обладания ядерным оружием», — сказал Эли Коэн.

Он добавил, что во всех этих вопросах должна проводиться работа по различным аспектам.

«В середине апреля я приеду в Баку, и меня будет сопровождать большая экономическая делегация. Это представительства в области кибербезопасности, сельского хозяйства, инноваций», — сказал он.