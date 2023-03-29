Дипломатические отношения между Азербайджаном и Израилем существуют уже почти 31 год.

Об этом говорится в заявлении посла Азербайджана в этой стране Мухтара Мамедова.

Он отметил, что за это время между государствами, не имеющими посольства Азербайджана в Израиле, были очень высокие отношения, осуществлялось сотрудничество в ряде сфер.

«Несмотря на отсутствие посольства Азербайджана в Израиле, за этот период между двумя государствами были тесные отношения, осуществлялось сотрудничество в ряде сфер», — добавил он.

«Открытие посольства создаст условия для углубления уже существующих связей в сфере технологий, образования, сельского хозяйства, обороны, и поиска здесь новых партнеров для сотрудничества», — сказал дипломат.

Мамедов отметил, что в сфере туризма наблюдается рост.

Увеличение количества авиарейсов в обоих направлениях приведет к увеличению количества туристов в будущем. Дипломат сказал, что наблюдается большой туристический интерес Израиля к Азербайджану.

«В то же время в последнее время наблюдается плодотворное сотрудничество в сфере образования. Мы должны поощрять развитие отношений в культурной сфере. В Израиле существует большая азербайджанская диаспора, а в Азербайджане — еврейская община. Используя эти возможности, мы должны близко познакомить друг друга с нашей культурой, искусством. Уверен, что присутствие посольства здесь даст толчок к открытию новых перспектив», — сказал посол.

Посол также озвучил свое отношение к распространяемым слухам о направленности отношений между Азербайджаном и Израилем против 3-х стран:

«После восстановления независимости Азербайджан не вмешивается во внутренние дела третьих стран. Наша страна ждет такого же подхода от 3-х стран. Азербайджан по сей день привержен этому подходу и впредь будет осуществлять свою политику подобным образом».