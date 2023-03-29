Развитие Азербайджаном отношений с другими странами, в том числе с Израилем, не должно беспокоить другие страны. Об заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии по случаю открытия посольства Азербайджана в Израиле.

Он отметил, что это в первую очередь служит процветанию этих стран и Азербайджанского государства, миру, стабильности и спокойствию в регионе.

«Если вы обратите внимание на внешнеполитические приоритеты Азербайджана, то увидите, что Азербайджан поощряет установление и развитие дружественных, партнерских отношений со всеми странами. Установление и развитие тесных отношений Азербайджана с любым государством означает, что во всех сферах учитываются взаимные интересы, продвигаются проекты в различных сферах», — сказал Байрамов.