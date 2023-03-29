Турция и Азербайджан готовы оказать любую поддержку для поставок газа в Венгрию через TANAP.

С данным заявлением лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в ходе совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Каталином Новаком в Анкаре.

Президент отметил, что над этим вопросом «ведется упорная работа».

«Мы движемся к нашим целям в этом вопросе. В рамках встречи с президентом Венгрии мы также обсудили ряд вопросов повестки дня. Считаю, что эти обсуждения будут полезны для каждого из нас», — отметил Эрдоган.