Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предупредило предпринимателей о выявленных несоответствиях в импортируемой в страну продукции растениеводства.

В частности, за соответствующий период 2023 года в связи с выявленными несоответствиями в импортируемой продукции растениеводства Агентством было направлено 236 официальных уведомлений в страны-экспортеры. Из выявленных несоответствий 130 приходится на Иран, 45 — на Беларусь, 44 — на Российскую Федерацию, 10 — на Турцию, 2 — на Грузию, 2 — на Украину, 1 — на Испанию, 1 — на Нидерланды, 1 — на Пакистан.

В связи с текущей ситуацией дополнительно усилены меры контроля АПБА за импортируемой в нашу страну продукцией растениеводства и осуществляются соответствующие меры.