Увеличивается число туристов, прибывающих в Азербайджан из Израиля.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн на торжественной церемонии по случаю открытия посольства Азербайджана в Израиле.

«Я с нетерпением жду своего визита в Азербайджан в ближайшие дни после праздника Пасхи. Верю, что этот визит углубит наши экономические отношения и станет катализатором прогресса в сфере инвестиций и торговли.

Потенциал сотрудничества в этой сфере велик, мы будем работать над углублением экономических связей», — приводит АПА слова министра.