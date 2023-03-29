В сегодняшнем мероприятии принимают участие высокопоставленные лица Израиля и еврейской общины.

Об этом сказал глава МИД Израиля Эли Коэн на мероприятии по случаю открытия посольства Азербайджана в Израиле.

Он отметил, что решение об открытии посольства свидетельствует о глубине стратегического партнерства.

«От имени правительства и народа Израиля я благодарю президента Алиева за его руководящую роль в принятии этого решения. Несколько дней назад посол Азербайджана вручил нашему президенту свои верительные грамоты, поздравляю его с началом работы», — приводит АПА его слова.