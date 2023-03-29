В список лиц, имеющих право на льготный ипотечный кредит и социальное жилье, предлагается также включить медицинских работников. Об этом говорится в Главном коллективном соглашении между Кабмином Азербайджана, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана на 2023-2025 годы.

В соглашении стороны считают необходимым ускорить вопрос о добавлении медицинских работников в список лиц, имеющих право на льготный ипотечный кредит и социальное жилье.