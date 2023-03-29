Торжественная церемония открытия посольства Азербайджана состоялась в израильском Тель-Авиве.
В мероприятии приняли участие главы МИД Азербайджана и Израиля Джейхун Байрамов и Эли Коэн, группа депутатов Милли Меджлиса, пишет «Спутник».
Торжественная церемония открытия посольства Азербайджана состоялась в израильском Тель-Авиве.
В мероприятии приняли участие главы МИД Азербайджана и Израиля Джейхун Байрамов и Эли Коэн, группа депутатов Милли Меджлиса, пишет «Спутник».
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