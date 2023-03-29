Торжественная церемония открытия посольства Азербайджана состоялась в израильском Тель-Авиве.

В мероприятии приняли участие главы МИД Азербайджана и Израиля Джейхун Байрамов и Эли Коэн, группа депутатов Милли Меджлиса, пишет «Спутник».