Вооруженное нападение на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу потрясло азербайджанскую общественность и обросло различными версиями. И хотя правоохранительные органы попросили представителей СМИ дождаться результатов следствия, и не делать никаких преждевременных предположений, мы воспользуемся правом журналиста анализировать ситуацию, и попытаемся связать последние события, происходящие в регионе с терактом, совершенным против государственного деятеля. Тем более, что все специалисты и эксперты сошлись во мнении, что преступление против депутата связано с его политической деятельностью.

Как известно, многие общественные деятели, прокомментировавшие нападение на Фазиля Мустафу, связали случившееся с Ираном, заявив, что на это указывает много деталей: Ф.Мустафа активно выступал против религиозных фанатиков, находящихся под воздействием Ирана, выступал против политики самого Ирана, чем вызвал ненависть к себе среди местных шиитов, в связи с этим последние не раз слали в адрес депутата проклятия, а иранские прокси даже угрожали ему расправой; одинаковый почерк, и в нападении на депутата, и в нападении на сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране, был применен автомат Калашникова и еще другие моменты.

Однако уж слишком очевидной выглядит «причастность» определенных сил в Иране к нападению на Фазиля Мустафу. Иран – первое, что придет на ум каждому при попытке определить подозреваемых в причастности к нападению на депутата. Что в принципе и произошло, все указали на южного соседа, потому что именно он находится на верхушке айсберга. Но так ли это на самом деле, покажет время.

Второе, на что хочется обратить внимание читателя – даты: нападение на Ф.Мустафу было совершено в день профессионального праздника Службы государственной безопасности (СГБ), 28 марта ведомство отмечало 104-летие со дня создания органов безопасности. Дата выбрана неспроста, а, вероятно, с целью показать, что государственная безопасность Азербайджана уязвима, и тем самым напугать официальный Баку дестабилизацией ситуации и террором.

Стоит ли за этим страна или отдельные силы? Ответить на этот вопрос – задача правоохранительных органов Азербайджана, которые в настоящее время и занимаются этим. И здесь важен не столько исполнитель, которым может выступить какой-нибудь религиозный фанатик, сколько внешний заказчик, о котором пока мы можем только догадываться. Так или иначе, некоторые эксперты расценивают данное преступление, как действия, направленные против руководства страны, которое осуществляет конкретные, довольно эффективные шаги в Карабахе, что не может не беспокоить наших недоброжелателей.

Вместе с тем депутатами были озвучены версии о том, что внешними заказчиками теракта могут оказаться определенные силы в США, Франции и даже в России, которые невзлюбили нас после победы в Отечественной войне. Тем более, что за 200 лет Россия наладила здесь свою широкую агентурную сеть.

Комментируя данные предположения, бывший глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров в беседе с Minval.az заявил, что в экспертной, околоэкспертной среде Азербайджана, в среде журналистов, которые освещают политику, возникают некие стереотипы, часто подброшенные из вне. И, по сути, они являются инструментами пропагандисткой войны в общественном поле. В Азербайджане действует несколько таких зарубежных информационных центров, которые пытаются воздействовать на общественное мнение. И в связи с этим есть несколько тезисов.

«Во-первых, тезис, который я бы подверг критике. Он заключается в том, что если между Азербайджаном и Арменией будет заключен мирный договор, то все вопросы будут решены. Мы должны понимать, что речь идет о рамочном соглашении, которым будут зафиксированы те или иные принципы. Значит, следующим этапом станет вопрос имплементации обязательств в реальную политическую жизнь. Что это значит? Например, признает Армения территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. А как это будет на практике выполняться? Армения ведь и ранее заявляла о том, что признает территориальную целостность Азербайджана, а после этого совершила вооруженную агрессию, этническую чистку против азербайджанцев и все остальное. Заключение рамочного соглашения о мире в данном случае является проходным документом, мы только перейдем какой-то этап, в рамках которого Армения, декларирующая сначала свою независимость, а до нее основы совей политики аннексии территории соседнего государства, как бы официально от нее откажется. Затем наступит период, когда мы должны будем обеспечить это де-факто.

Никол Пашинян заявляет, что «мы не оккупируем территорию Азербайджана, что для нас это не вопрос территории, а вопрос прав и безопасности армянского населения». Вместе с тем замминистра обороны на встрече с матерями Армении заявил, что «они сейчас не будут посылать в Карабах срочников, а будут посылать туда сверхсрочников». То есть Армения де-факто посылает своих военнослужащих на эту территорию. Второй компонент: каждый год Армения после войны 2020 года в своем бюджете имеет специальную строку о выделении 360 млн долларов на содержание так называемой инфраструктуры аннексии. Сам Пашинян пришел к власти под девизом своей партии «Отделение ради спасения!». Приводя все эти вопросы, я предлагаю вернуться к такому понятию: Вашингтон хочет заключить мирный договор, а Москва не хочет. Даже если будет заключено еще одно соглашение, поменяется ситуация? Нет. Другой компонент: в своей деятельности ни Москва, ни Вашингтон, которую я оцениваю как желание продолжить систему конфликтоуправления, никогда не оглядывались ни на какие документы. Логики нет. Понимаете?», — отметил дипломат.

Возвращаясь к теме покушения на депутата. Террористический акт, считает Зульфугаров, совершен с целью создать определенную волну в пропагандистском поле, и тем самым воздействовать на общественность Азербайджана.

«И если эта цель преследуется, то на мой взгляд, она абсолютно логично ложится в ту политику, которую на протяжении последних двух лет проводит нынешняя администрация Ирана. Мы должны понимать, что в Иране политическая элита неоднородна. Мы видим, что проводя политику против Азербайджана, на первый план вышли радикальные группировки. В чем заключается их основная задача? Она заключается в том, что та атмосфера дружбы, взаимопонимания, которая существует между частью иранской политической элиты и нашими соотечественниками в Иране, а также азербайджанским народом здесь, должна быть нарушена. Они считают, и достаточно правильно, что Азербайджан достиг больших успехов в таком деле, как восстановление территориальной целостности, в вопросах развития и, по сути, является притягательным примером для наших соотечественников в Иране, и не только для них. Они размышляют так: «Вот развиваются, идут вперед, их никто не бьет за то, что неправильно надет платок или шорты носят».

То есть, по сути, сегодняшняя ситуация там – это результат их идеологической модели, которую они пытаются экспортировать. Но реальность показала, что их расчеты оказались ошибочны, и поэтому сейчас они пытаются создать атмосферу враждебности, чтобы с одного берега Араза на другой берег люди смотрели в прицел. Их вдохновил пример того, что близкие по этническим признакам русские и украинцы убивают друг друга. И они думают, чтобы в дальнейшем предупредить те настроения, которые формируются в Иране у азербайджанцев, курдов и других этнических групп, когда вопросы национального самосознания выходят на первый план, нужно создать такую напряженность. Это старо как мир, вот они и вытворяют. Это, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь, но это моя версия», — сказал он.

Что касается «очевидности» иранского следа в преступлении, то, по словам Тофига Зульфугарова, любой теракт планируется с целью воздействия на какие-то политические процессы: «Следовательно, актором этих процессов является население. Поэтому они хотят показать, что «да, несмотря на выявление и нейтрализацию сети проиранской агентуры спецслужбами Азербайджана, у нас есть силы для того, чтобы в центре Баку или на окраине совершить теракт и посеять страх».

«Они этого хотят, но они не учитывают один момент. Азербайджанский народ изменился после победы в войне. Мы сегодня себя ощущаем победителями, поэтому такого рода воздействия на нас не приведут к результатам. Более того, сама идея поссорить братьев и родственников по берегам Араза, мне кажется, бесчеловечна и бесперспективна. Потому что, если мы посмотрим на силовые и политические институты Ирана, то увидим там очень большое представительство наших соотечественников, и поэтому в данном контексте эта попытка выглядит как выстрел себе в ногу», — сказал он.

— Это понимаете вы, это понимаю я, а значит, это понимают и они.

— Но дело в том… Вы помните известное высказывание Черчилля. Он сказал: «Американцы обязательно выберут правильное решение, но только после того, когда используют все неправильные». У них есть свое право на ошибку. Во-вторых, у них сильное противоречие внутри элиты. Там очень много наших друзей. Там есть очень достойные в политике люди, которые думают о том, что со своей соседней страной надо дружить. Есть люди, которые очень правильно думают, что перспективы Ирана в том, чтобы получить транзитные коридоры, развивать экономику, социальные сферы. Ну, есть и пара сумасшедших, которые хотят взорвать все и вся. В этом смысле Иран иногда напоминает мне Советский Союз перед распадом.

— Вот Агиль Аббас сказал, что допускает, что за этим терактом могут стоять США и Франция, и при этом исключил Россию, несмотря на то, что она нас тоже не любит…

— Вы знаете, вариации могут быть любые. Это событие в принципе оправдало свою задачу – возбудило общество: все думают, что, да как. И очень скоро мы узнаем, кто за этим стоит.

С другой стороны, вспомним выступление Энтони Блинкена, который сказал, что надо помогать Азербайджану, потому что у него протяженная граница с Ираном. Этот теракт, на мой взгляд, приведет к тому, что Запад по-новому взглянет на ситуацию с Азербайджаном. Что касается России, то для нее ослабление в регионе не означает, что она хотела бы видеть в качестве приемника Иран.

Она не рада будет этому, и тоже с опаской смотрит на попытки Тегерана расширить свое влияние. Что Россия выиграет от дестабилизации ситуации в Азербайджане? Ведь в эту пустоту безвластия могут хлынуть все, кому не лень: начиная с того же Ирана и заканчивая западными силами. И потом, конфронтация России с Западом в некоторых аспектах вызывает сомнения: такое впечатление, что иногда даже по Украине мы видим какие-то скоординированные шаги, система поставок вооружений вызывает целый ряд вопросов.

Тем не менее мы видим, что политики и на Западе, и в Иране, и в России думают одно, говорят второе, делают третье. И поэтому нам очень сложно иногда бывает разобраться. Но что бы ни было, мы должны, прежде всего, соблюдать интересы своего государства, и очень хорошо уметь балансировать между этими сверхсилами. Потому что нам всегда выгодно, чтобы за нас шла конкуренция. Старая китайская притча гласит: «Если маленькое государство хочет захватить большой сосед, то у маленького государства нет никаких шансов, а если его хотят захватить два мощных соседа, то у него появляется шанс для того, чтобы остаться независимым, используя их противоречия».

Рамелла Ибрагимхалилова