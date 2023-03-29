Сражения за Бахмут практически уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» частную военную компанию «Вагнер», заявил ее основатель Евгений Пригожин. Бои за город он назвал «величайшим поворотом в истории», заявив, что в бахмутской мясорубке может погибнуть и «Вагнер», но «заберет с собой Вооруженные силы Украины» (ВСУ).

«Если сегодня бьются две державы — Украина с коллективным западом с одной стороны и Россия с небольшим количеством союзников — с другой, то генеральная битва ЧВК „Вагнер“ против ВСУ с иностранными подразделениями, в которой победу одержит ЧВК „Вагнер“ — это величайший поворот в этой [спецоперации] и во всей современной истории», — приводит аудикомментарий Пригожина его пресс-служба.

На шахматной доске останется только одна российская армия, все остальные фигуры с нее «будут убраны», добавил Пригожин. «И если ЧВК „Вагнер“ погибнет в бахмутской мясорубке и заберет с собой ВСУ и преданные ей силы с иностранным вооружением, и даст возможность российской армии идти дальше и защищать интересы России, — значит, мы выполнили свою историческую роль. И поставим точку», — сказал он.