Как сообщалось, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой помощник президента Анар Алекперов навестил в больнице депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу, который 28 марта перед своим домом подвергся террористическому акту.

А.Алекперов встретился с членами семьи Ф.Мустафы, сообщает пресс-служба главы государства.

Анар Алекперов передал депутату пожелания главы государства и первой леди о выздоровлении.

Он сообщил, что президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения по принятию медицинским персоналом всех необходимых мер для его скорейшего выздоровления.

Было отмечено, что президент Ильхам Алиев дал указание правоохранительным органам провести неотложные оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности лица или лиц, совершивших предательский террористический акт.

Депутат Фазиль Мустафа выразил глубокую признательность Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой за проявленное внимание и заботу, подчеркнув, что инцидент не потряс его, и сказал, что и впредь будет верен идеям государственности, и ничто не может сбить его с этого пути.