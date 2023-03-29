Глава Министерства юстиции Турции Бекир Боздаг окончательно отмел любые утверждения о том, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган не может повторно выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства 14 мая.

«Кандидатура нашего президента Тайипа Эрдогана на выборах 14 мая 2023 года является его вторым выдвижением на голосование в соответствии с новой редакцией 101-й статьи конституции. Нет никаких конституционных или юридических препятствий для реализации этого права», — говорится в его письменном заявлении, распространенном в среду.

Министр пояснил, что после принятия поправок в конституцию в 2017 году, когда произошел переход от парламентской к президентской системе, и последовавших президентских выборов 2018 года фактически у Эрдогана начался новый отсчет сроков исполнения им обязанностей главы государства. Конституция позволяет занимать этот пост не более двух сроков подряд.

Боздаг привел объемные выдержки из конституции и других законодательных текстов в качестве подтверждения. Такие пояснения он вынужден сделать в связи с тем, что несколько оппозиционных партий направили в Центризбирком возражения относительно утверждения комиссией кандидатуры Эрдогана на предстоящих выборах.