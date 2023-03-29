Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил о готовности разместить миссию ОДКБ на армяно-азербайджанской границе.

«Подтверждаем готовность реализовать планы размещения миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе в интересах обеспечения безопасности Армении, как и другие меры помощи, заложенные в соответствующем проекте решения Совета коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике. Готовы к этой работе ровно в той же степени, что и сама Армения», — сказал он в интервью RTVi.