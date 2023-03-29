В TƏBİB прокомментировали состояние Фазиля Мустафы.

«Фазилю Мустафе были оказаны все необходимые медицинские услуги, в настоящее время его лечение продолжается», — сказали в TƏBİB.

Было отмечено, что сейчас он находится под наблюдением врачей.