В TƏBİB прокомментировали состояние Фазиля Мустафы.
«Фазилю Мустафе были оказаны все необходимые медицинские услуги, в настоящее время его лечение продолжается», — сказали в TƏBİB.
Было отмечено, что сейчас он находится под наблюдением врачей.
В TƏBİB прокомментировали состояние Фазиля Мустафы.
«Фазилю Мустафе были оказаны все необходимые медицинские услуги, в настоящее время его лечение продолжается», — сказали в TƏBİB.
Было отмечено, что сейчас он находится под наблюдением врачей.
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