Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал борьбу России с Западом войной в широком смысле слова и предупредил, что это надолго.

«Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента», — сказал он на брифинге в среду в ответ на вопрос о том, сколько может длиться «спецоперация».