Авиакомпания Air Moldova запустила прямые рейсы между Кишиневом и Баку.

Первый рейс по данному маршруту авиакомпания осуществила 28 марта.

«Рейсы между Кишиневом и Баку будут выполняться три раза в неделю — во вторник, четверг и субботу», — говорится в сообщении компании.

Отметим, что из Кишинева вылет будет осуществляться в 20:40 по местному времени с прибытием в Баку в 01:00 по местному времени, а из Баку вылет будет осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям в 02:00 по местному времени с прибытием в Кишинев в 04:40.