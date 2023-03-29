Иран представляет собой региональную угрозу.

Об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, выступая с совместным заявлением для прессы после встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Израиль и Азербайджан разделяют угрозу Ирана. Иран угрожает нашему региону, создает нестабильность на Ближнем Востоке, поддерживая и финансируя терроризм. Мы должны сообща действовать против Ирана, чтобы не позволить расширить ядерные возможности», — цитирует Коэна АПА.