Москва рассчитывает, что вредные дискуссии касательно характера взаимодействия Еревана с другими членами ОДКБ прекратятся, а возникающие в этой связи вопросы будут решаться конструктивно. Об этом в среду заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Рассчитываем, что вредные дискуссии на тему «кто откуда выходит» прекратятся и все вопросы взаимодействия с Ереваном в рамках ОДКБ, включая размещение на территории Армении наблюдательной миссии организации, будут решаться в конструктивном и взаимовыгодном ключе», — сказал он в интервью RTVI.