В основе покушения на депутата Фазиля Мустафу лежит политический корень, это не «бытовуха», так как Мустафа – очень порядочный человек и никогда не был замешан ни в чем недобропорядочном, считает депутат ММ Руфат Гулиев.

Но, тем не менее, депутат в беседе с Minval.az отказался произносить название страны-заказчика и организацию (группировку), исполнившую заказ.

«В данный момент идет следствие и любая озвученная версия (особенно если она будет точной) может просто спугнуть преступников. Но однозначно, произошедшее с Фазилем Мустафой – самая настоящая трагедия. В последний раз в Азербайджане расстреляли депутата в 1996 году, сейчас не лихие 90-е, Азербайджан — стабильная страна, и мы несказанно гордимся этим», — говорит Р. Гулиев.

По его мнению, исполнители заказа – представители политического или религиозного движения, но депутат не исключает варианта причастности прокси-сил.

«Кто-то старается вбить клин между странами и создать нервозную обстановку в надежде на то, что в Азербайджане начнутся определенные демарши – дипломатические, народные и так далее. Я уверен, что в течение 72 часов правоохранительные органы арестуют преступников, понадобится время, чтобы выявить заказчика. Я не исключаю, что данное злодеяние является определенным месседжем для Азербайджана», — резюмирует Р. Гулиев.

Я. Мадатова