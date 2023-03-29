Депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас заявил, что допускает причастность Франции и Америки к теракту — нападению на парламентария Фазиля Мустафы. Об этом Агиль Аббас сказал в беседе с Minval.az.

Напомним, что 28 марта вечером на территории Сабунчинского района столицы неизвестные стреляли из автомата Калашникова в Фазиля Мустафу. В результате последний получил два пулевых ранения в плечо и бедро, и был госпитализирован. В настоящее время по факту проводится расследование, детали пока не известны. Но общественные деятели уже предположили, что за терактом может стоять Иран, потому что Фазиль Мустафа часто выступал против радикальных шиитов, за что последние невзлюбили его. Более того, за несколько дней до случившегося, после трагической смерти в ДТП главы компании SOY Октая Алиева, некоторые пользователи соцсети Facebook высказались по этому поводу, не скрывая своей радости. Они написали, что Октая покарал Аллах за то, что тот выступал против Ашуры и предлагал отменить ее. В частности некто Рамин Велиев в соцсети написал, что тот кто боролся с месяцем Мухаррам и Ашурой, ушел и пусть теперь дожидается Фазиля Мустафу. Случайность? Возможно, но…

Между тем Агиль Аббас заявил, что нет сомнений в том, что это был запланированный теракт.

«А Иран упоминается потому, что ранее был совершен теракт в посольстве Азербайджана в Тегеране, а Фазиль Мустафа — тот человек, который всегда выступал против религиозного фанатизма. Силы, которые стоят за этим терактом, хотят дестабилизировать обстановку в Азербайджане. После победы Азербайджана в 44-дневной войне иностранные разведслужбы работают против нас, нас невзлюбили за победу. Фазиль Мустафа — активный депутат, выступающий против Ирана, поэтому именно этим фактором для дестабилизации ситуации могли воспользоваться определенные силы», — сказал он.

На вопрос о том, насколько необходимо для принятия мер безопасности вооружить депутатов, Агиль Аббас ответил, что не боится нападения.

«Меня защищает мое государство. В законе о статусе депутата предусмотрен вопрос с оружием, каждый парламентарий может обратиться в МВД и быть обеспечен оружием. Лично я не обращался, и оружия не ношу. Я верю своему государству. К тому же, сложно защитить себя оружием, когда речь идет о спланированном теракте и нападении. Никто из политических деятелей, окруженных телохранителями, не смог это сделать. Зия Буниятов был вооружен, но его убили в блоке. Начальник особого управления Шамси Рагимов тоже был убит в 1994 году. Али Анцухский был убит в 1996 году. Это были тщательно подготовленные нападения», — отметил депутат.

Касаясь криминогенной ситуации в стране и увеличения количества огнестрельного оружия среди населения, Агиль Аббас заявил, что полиция и спецслужбы постоянно проводят мероприятия по выявлению организованных преступных группировок и шпионских сетей. А что касается преступлений, совершенных в последнее время с применением огнестрельного оружия, то по его словам, первым было разбойное нападение на инкассаторов, вторым — разборка криминальных авторитетов, а вчера совершен теракт.

«Нельзя сказать, что ситуация выходит из-под контроля. Во всех странах такое происходит. А тот, кто ищет оружие, всегда его найдет. Да, после войны трофейное оружие попало в руки наших бойцов, они могли припрятать его, поэтому правоохранительные органы должны усилить мероприятия по изъятию оружия у населения. В свое время поселке Нардаран было припрятано много оружия, но полиция расчистила все и изъяла огнестрел. Сегодня в Азербайджане по закону каждый может приобрести до семи охотничьих ружей, раньше можно было пять стволов. Но ружье должно храниться в сейфе», — сказал он.

В завершении депутат отметил, что нельзя исключать версию о том, что за терактом могут стоять иностранные силы, добивающиеся столкновения Азербайджана с Ираном, с которым у нас и без того напряженные отношения.

«Кроме Ирана и Армении, нас не любят Франция, Америка и Россия. Посмотрите, как ведут себя миротворцы в Карабахе. Но я не верю, что Россия стоит за этим терактом, а вот Америка и Франция могут это сделать», — сказал Агиль Аббас.

Рамелла Ибрагимхалилова