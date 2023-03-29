Газовая станция в российском Белгороде была атакована неизвестным беспилотником.
«В Белгороде беспилотник атаковал газовую станцию. Инцидент произошел вечером 27 марта», — сообщает telegram-канал Baza.
Там добавили, что станция принадлежит компании «Газэнергосети».
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) представлял собой самодельное устройство. При взрыве повреждения получили газовый резервуар и газопровод.
БПЛА якобы мог быть запущен со стороны города Волчанска в Харьковской области, считают авторы telegram-канала.
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