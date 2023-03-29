Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press заявил, что если Украина не выиграет затяжную битву в Бахмуте, то Россия может начать заручаться международной поддержкой.

По его словам, если Бахмут падет, Путин «продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану», сказал Зеленский.

Президент заявил, что в случае поражения Украины в Бахмуте начнется давление на Киев — как со стороны международного сообщества, так и внутри страны.

«Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними», — добавил Зеленский.

«Комментарии Зеленского были признанием того, что поражение в семимесячной битве за Бахмут будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим», — комментирует AP.

Также Владимир Зеленский считает, что если США перестанут оказывать помощь Украине, она не победит.

Зеленский, как пишет AP, опасается, что на войну могут повлиять политические изменения в Вашингтоне.

«США действительно понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим», — сказал президент, отвечая на вопрос, чего ждать, если к власти придут республиканцы, требующие пересмотра помощи Киеву.