Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Израиля.
Находящийся с визитом в Израиле министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Иерусалиме с израильским коллегой Эли Коэном.
«История!
В настоящее время я принимаю министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Министерстве иностранных дел.
Впервые за 30 лет отношений между странами в Израиль прибудет посол Азербайджана и будет открыто постоянное посольство.
Добро пожаловать в Израиль», — написал Эли Коэн в Twitter.
היסטוריה!
אני מארח כעת במשרד החוץ את שר החוץ של אזרבייג’ן @Bayramov_Jeyhun.
לראשונה אחרי 30 שנות יחסים בין המדינות יגיע שגריר אזרי לישראל ותפתח שגרירות קבע.
ברוך הבא לישראל🇮🇱🇦🇿 pic.twitter.com/nDgzffXWiM
— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) March 29, 2023
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