Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Израиля.

Находящийся с визитом в Израиле министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Иерусалиме с израильским коллегой Эли Коэном.

«История!

В настоящее время я принимаю министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Министерстве иностранных дел.

Впервые за 30 лет отношений между странами в Израиль прибудет посол Азербайджана и будет открыто постоянное посольство.

Добро пожаловать в Израиль», — написал Эли Коэн в Twitter.

היסטוריה!

אני מארח כעת במשרד החוץ את שר החוץ של אזרבייג’ן @Bayramov_Jeyhun.

לראשונה אחרי 30 שנות יחסים בין המדינות יגיע שגריר אזרי לישראל ותפתח שגרירות קבע.

ברוך הבא לישראל🇮🇱🇦🇿 pic.twitter.com/nDgzffXWiM — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) March 29, 2023