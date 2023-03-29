Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд поделился публикацией в связи с терактом, совершенном против депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы.
«Несколько месяцев назад у меня была возможность познакомиться с Фазилем Мустафой. Меня очень огорчило известие о вооруженном нападении на него вчера вечером. Решительно осуждаю этот инцидент, желаю ему скорейшего выздоровления», — написал посол в Twitter.
Bir neçə ay əvvəl Fazil Mustafayla tanış olmaq imkanım olmuşdu. Dünən axşam ona qarşı baş verən silahlı hücüm məni çox kədərləndirdi. Bu hadisəni şiddətli şəkildə qınayır və onun tezliklə sağalmasını arzulayıram.
— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) March 29, 2023
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