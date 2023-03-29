Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд поделился публикацией в связи с терактом, совершенном против депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы.

«Несколько месяцев назад у меня была возможность познакомиться с Фазилем Мустафой. Меня очень огорчило известие о вооруженном нападении на него вчера вечером. Решительно осуждаю этот инцидент, желаю ему скорейшего выздоровления», — написал посол в Twitter.