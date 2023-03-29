Соответствующие госорганы начали расследование по факту покушения на депутата Фазиля Мустафы. Об этом сказал заместитель председателя Милли Меджлиса (ММ) Адиль Алиев.

«Я думаю, что это серьезный теракт. Возникновение такого инцидента в отношении депутата является вопросом государственной безопасности. Можете быть уверены, что со стороны государства будут приняты серьезные меры».

Он отметил, что по правилам внутреннего распорядка депутаты не обеспечены телохранителями:

«Если депутаты захотят, их могут обеспечить оружием. Я считаю, что поскольку в Азербайджане нет серьезных инцидентов, депутаты не обращались за применением оружия» (цитата по «Репорту»).