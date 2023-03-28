Покушение на депутата Фазиля Мустафу совершено перед его домом.
По предварительной информации, которую приводит АПА, по депутату была открыта стрельба, когда он выходил из машины перед своим домом.
Покушение на депутата Фазиля Мустафу совершено перед его домом.
По предварительной информации, которую приводит АПА, по депутату была открыта стрельба, когда он выходил из машины перед своим домом.
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