По факту вооруженного нападения на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу возбуждено уголовное дело. Данную информацию приводит глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

Захидов сказал, что в настоящее время силами полиции и прокуратуры проводятся необходимые следственно-розыскные мероприятия.

Отметим, что дорога в поселок Забрат, где было совершено покушение на депутата Мустафу, закрыта. Первый заместитель генпрокурора и прокурор города Баку находятся на месте инцидента.

