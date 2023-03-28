Состояние депутата Фазиля Мустафы оценивается как стабильное, опасности для жизни нет. Об этом говорится в заявлении TƏBİB.
Отмечается, что около 21:55 в Бакинскую городскую станциюскорой и неотложной медицинской помощи TƏBİB поступил звонок о ранении депутата парламента Фазиля Мустафы, и бригада скорой помощи была немедленно отправлена на место происшествия.
С диагнозом огнестрельные ранения правого плеча и верхней трети правого бедра в настоящее время ему оказываются необходимые медицинские услуги.
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