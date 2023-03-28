«Они до сих пор не прекращают свою подрывную деятельность, такую как создание напряженности, провокаций, разжигание сепаратизма среди армян, проживающих в Карабахе, незаконная перевозка боеприпасов на эти территории, усиление незаконных воинских формирований, которые должны быть выведены с этих территорий».

С этим заявлением выступил сегодня замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов во время выступления на мероприятии по случаю Национального дня Греции в Баку.

«На все это есть один ответ: Армения выполнит обязательства, взятые по итогам 44-дневной войны.

Надеемся, что Армения сделает правильные выводы из всего сказанного, из усилий, предпринятых Азербайджаном и всем международным сообществом для установления мира, быстрого решения проблем, нормализации отношений, подразумевающих мирное соглашение, делимитацию и демаркацию границ и открытие всех коммуникаций», — сказал Халафов.