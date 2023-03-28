По количеству мин, установленных Арменией на территории Азербайджана в период оккупации, сегодня наша страна является одной из самых загрязненных минами стран в мире.

Данную мысль озвучил сегодня замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в ходе выступления на мероприятии, посвященном Национальному дню Греции в Баку.

«К сожалению, правящий режим в Армении и сегодня не осознает сущность и историческую значимость мирного процесса, живет реваншистскими чувствами, не может делать выводы из реалий», — сказал он.