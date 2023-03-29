Норвегия находится в «конструктивном процессе» с Россией, чтобы обеспечить передачу председательства в Арктическом совете. Работа межправительственного органа была прекращена после вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Процесс передачи председательства в Норвегию может состояться на виртуальной встрече. В ней вряд ли примут участие министры правительств.

Все восемь арктических стран – Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, США и Канада – должны будут согласовать полную подготовку к переходу председательства.

Арктический совет является основным межправительственным форумом для сотрудничества по вопросам Арктики, включая изменение климата, проблемы коренных народов и управление. В июне он заявил, что возобновит работу над проектами, в которых не участвовала Россия. Около 70 проектов, составляющих примерно половину работы, утвержденной до февраля, снова запущено.

Приоритетами для Норвегии во время председательства в Совете будут вопросы климата, устойчивое экономическое развитие и забота о людях в Арктике, включая привлечение молодежи и усиление роли и голоса групп коренных народов.