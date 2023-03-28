Российские войска с начала нынешних суток провели новые штурмы на Донбассе, но понесли лишь новые потери. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке во вторник, 28 марта.

Указано, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка и их окрестности. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, в течение суток подразделениями Сил обороны Украины были отражены 24 атаки противника на указанных направлениях», – говорится в сообщении.

Сегодня россияне нанесли 11 авиационных и два ракетных удара, совершили более 10 обстрелов из РСЗО.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка оставалась без существенных изменений. Враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Белополье и Волфино Сумской области, а также районов населенных пунктов Тимофеевка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Красное, Старица, Огурцово, Комиссарово, Устиновка и Строевка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Крохмальное, Белогоровка, Верхнекамянское и Берестовое. Совершил артобстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Кутьковка, Двухлетняя, Западное, Ольшана, Кисловка, Берестово Харьковской области; Невское, Кузьмино, Диброва и Белогоровка Луганской области, а также Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут. Но наши защитники мужественно удерживают город, отражают многочисленные атаки противника. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское и Озаряновка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дружба, Шумы и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Степное, Первомайское, Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Красногоровка, Острое, Георгиевка, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Тонечко, Первомайское, Марьинка, Победа, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжал вести оборону. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоселка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны сегодня нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также склад боеприпасов.