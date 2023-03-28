21:39 Кадры сегодняшних протестов во Франции:
***
19:52 В Париже и Лионе уже начались массовые беспорядки на сегодняшних акциях протеста против пенсионной реформы. Предлагаем вам соответствующие кадры.
21:39 Кадры сегодняшних протестов во Франции:
***
19:52 В Париже и Лионе уже начались массовые беспорядки на сегодняшних акциях протеста против пенсионной реформы. Предлагаем вам соответствующие кадры.
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