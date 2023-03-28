Диверсионно-разведывательные действия и провокации некоторых спецслужб решительно пресекаются.

С данным заявлением выступил начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев на мероприятии, проведенном в СГБ по случаю 104-й годовщины создания органов безопасности Азербайджана.

Генерал-полковник Али Нагиев, коснувшись геополитических процессов в мире, сопровождающихся серьезными потрясениями, поведал о коварных действиях некоторых соседних с Азербайджаном государств, направленных против безопасности нашей республики, и заявил, что диверсионно-разведывательные действия и провокации спецслужб этих государств решительно пресекаются и в нашей стране безопасность всегда надежно обеспечивается.