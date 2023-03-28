Республиканская партия (РПА) третьего президента Армении Сержа Саргсяна назвала возможное присоединение Еревана к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) «политической слепотой», что чревато непредсказуемыми последствиями. Об этом во вторник говорится в заявлении исполкома партии.

«24 марта сего года Конституционный суд на основании заявления правительства Армении принял решение, согласно которому обязательства, закрепленные в Римском статуте Международного уголовного суда, соответствуют конституции. Это решение властей Армении в нынешней геополитической ситуации представляет собой крайнюю политическую слепоту и чревато непредсказуемыми последствиями», — отмечается в заявлении партии.