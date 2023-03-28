Около двух тысяч заявок от иностранных компаний ждут одобрения российских властей на уход с российского рынка. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Фирмы должны получить одобрение на продажу активов от правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

В настоящее время из примерно 1400 иностранных компаний, имеющих юридические лица в России и выручку не менее 5 миллионов долларов в год, только 206 полностью продали свои активы. При этом, как пишет FT, комиссия собирается только раз в три месяца и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений.

Ранее стало известно, что недружественным нерезидентам, которые хотят выйти из российских активов, теперь придется делать взнос в бюджет. В выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями говорилось, что размер взноса должен составлять не менее 10 процентов от рыночной стоимости актива при дисконте свыше 90 процентов.