Несовершеннолетних сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата и Адама — наградили за борьбу с терроризмом.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Ахмат и Адам Кадыровы удостоены памятных нагрудных знаков МВД по Чеченской Республике «За отличие в борьбе против терроризма»!» — рассказал он.

По словам чиновника, дети Кадырова являются настоящими патриотами своей родины и строго следуют заветам бывшего президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова в каждом своем действии. Как именно Ахмат и Адам Кадыровы боролись с терроризмом, Дудаев не уточнил.