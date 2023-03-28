Пекин надеется на сохранение дружеских и добрососедских отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая, в ходе беседы председатель КНР подчеркнул, что договоренность о нормализации дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, достигнутая при посредничестве Пекина, укрепит солидарность и сотрудничество в регионе и будет способствовать снижению напряженности.

Китайский лидер выразил надежду на то, что Эр-Рияд и Тегеран будут придерживаться духа добрососедства и дружбы и непрерывно улучшать двусторонние отношения на основе итогов пекинского диалога.

«Китайская сторона готова и далее поддерживать прогресс в диалоге между Саудовской Аравией и Ираном», — заверил председатель КНР.