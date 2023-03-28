Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выделил Молдове около €1 млрд для укрепления ее устойчивости. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с молдавским президентом Майей Санду в Кишиневе, передает РИА Новости.

Мишель прибыл 28 марта в молдавскую столицу, где у него запланирована встреча с президентом Сайду, спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном.

«Европейский Союз полностью солидарен с народом Молдовы, и Вы действительно не одиноки в этот сложный период. За последний год мы мобилизовали более €1 млрд для поддержки Молдовы и укрепления устойчивости страны», — сказал глава Евросовета во время выступления.

Мишель добавил, что страны Евросоюза приняли решение оказать Молдовы еще большую поддержку, в связи с этим попросили Европейскую комиссию представить пакет поддержки к лету 2023 года.