Более 658 тыс. человек в Турции и около 170 тыс. в Сирии лишились доходов в результате произошедших в феврале разрушительных землетрясений.

Об этом сообщила Международная организация труда (МОТ), призвав срочно оказать поддержку пострадавшим и не допустить нищеты, передает ТАСС.

«Согласно первоначальным данным, в Турции в результате землетрясения более 658 тыс. работников не могут заработать на жизнь», — отметили авторы доклада, добавив, что, по сведениям властей страны, «более 150 тыс. рабочих мест непригодны для использования». По оценкам МОТ, каждый из работников в затронутых стихией районах теряет в среднем более $230 в месяц, а в целом вследствие нынешнего кризиса потери доходов составляют около $150 млн ежемесячно.

«В Сирии, где 12 лет гражданской войны уже нанесли огромный ущерб экономике и рынку труда, согласно оценкам, в результате землетрясений работу потеряли около 170 тыс. сотрудников», — отмечается в докладе. Это «напрямую затронуло около 154 тыс. домохозяйств и более 725 тыс. человек», пострадали около 35 тыс. микро-, малых и средних предприятий. Временная безработица «привела к общим потерям трудовых доходов, эквивалентным не менее $5,7 млн в месяц», констатировали эксперты.

В МОТ, являющейся специализированным учреждением ООН, прогнозируют рост бедности в Турции и Сирии, если лишившимся из-за землетрясений доходов жителям не будет оказана срочная и целенаправленная поддержка. «Содействие занятости играет центральную роль в успешном и всеобъемлющем реагировании на это бедствие», — заявил генеральный директор МОТ Жильбер Хунгбо. «Люди могут начать восстанавливать свою жизнь только в том случае, если они восстановили средства к существованию. Мы обязаны обеспечить <…>, чтобы принципы социальной справедливости и достойного труда были прочно закреплены в процессе восстановления и реконструкции», — подчеркнул он.