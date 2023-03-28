Заново строится дорога Кяльбаджар-Лачин и в регионе будет построено много тоннелей.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

«Большая часть наших тоннелей расположена в Кяльбаджарском и Лачинском районах, именно в том регионе, и протяженность тоннеля, проходящего под горой Муров, составит около 12 километров. Таким образом, мы открываем дорогу в Восточный Зангезур и из Гейгельского района. В то же время дорога Губадлы-Лачин также строится быстрыми темпами», — отметил глава государства.