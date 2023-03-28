Отныне одной из главных задач для нас является как обеспечение безопасности Лачинского района, так и скорейшее возвращение туда бывших вынужденных переселенцев.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

«Все инженерно-фортификационные работы Лачинского района вдоль границы с Арменией, можно сказать, находятся на стадии завершения. Проложены беспрецедентные в истории дороги, так, в Лачинском и Кяльбаджарском районах протяженность межсельских дорог исчисляется сотнями километров, в то же время проложены дороги, ведущие к военным позициям. Таким образом, сегодня в направлении азербайджано-армянской границы у нас очень выгодные позиции, укрепляемся на этих позициях и на этих позициях останемся. Конечно, по обеспечению безопасности Лачинского района предпринимаются и другие шаги, принимаются меры, и эти меры позволят нашим соотечественникам, которые вернутся туда, жить комфортно и безопасно», — сказал Ильхам Алиев.