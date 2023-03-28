В Сумгайыте пропал без вести 13-летний Омар Ягубов. Об этом Minval.az сообщили в пресс-службе МВД республики.

По полученным данным, ребенок — глухонемой. 25 марта мальчик ушел из дома и назад не вернулся. Особые приметы пропавшего: рост 155 см., худощав, белокожий, лицо продолговатое, волосы короткие и каштанового цвета, глаза карие. Подросток был одет в черную куртку, черный пуловер, и темно-синие брюки, на ногах были темно-синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого подростка, просим сообщить по телефонам: 102, (018) 65 4-02-02; (018) 65 5-76-65 и (050) 384-84-99.

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