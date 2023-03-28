Российская авиакомпания «ИрАэро» открывает новое направление полетов по маршруту Новосибирск-Баку-Новосибирск.

Как сообщает авиакомпания, полеты из Новосибирска в Баку будут осуществляться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям, а из Баку в Новосибирск — по средам и субботам.

«Первый рейс Новосибирск-Баку запланирован на 31 марта. Из Новосибирска воздушное судно отправится в 14:00 (GMT +7) с прибытием в Баку в 15:40 (GMT +4). Время в полете составит четыре часа 40 минут. Обратный рейс будет осуществляться в 23:10 с прибытием в Новосибирск в 06:00. Время полета будет составлять три часа 50 минут», — говорится в расписании «ИрАэро».

Кроме того, Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) разрешило «ИрАэро» совершать полеты из Омска в Баку. Авиакомпания планирует летать в столицу Азербайджана три раза в неделю.